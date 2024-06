DFB-Team: Neuer zwischen Genie und Wahnsinn

Manuel Neuer, der beim 0:0 im vorletzten Testspiel vor der Heim-EM gegen die Ukraine sein Comeback im deutschen Tor feierte, war in gewohnter Manier weit aus seinem Kasten gekommen, um einen Angriff der Gäste zu unterbinden.

Der Bayern-Keeper wollte den Ball am Mittelfeldkreis lässig zur Seite klären, berechnete ihn aber völlig falsch und spielte die Kugel zu einem Gegenspieler, der ihn per Kopf nach vorne beförderte.

Neuer: „Es war ein wunderschönes Gefühl“

„Der erste Fehler kommt von Robin Koch. Aber klar, Manu muss den Ball wegschlagen“, analysierte ARD -Experte Bastian Schweinsteiger nach dem Schlusspfiff. „In der Situation wollte er es spielerisch lösen. Ich weiß auch nicht, was er da genau gesehen hat. Aber er muss den Ball wegschießen, das weiß er selbst.“

Trotz teilweise erdrückender Überlegenheit wäre die DFB-Elf um ein Haar als Verlierer vom Platz gegangen. „Das Schlimme ist: Du bist hier klar die bessere Mannschaft, dann passiert so etwas in der 88. Minute und du verlierst das Spiel“, sagte der Weltmeister von 2014.

Neuer selbst, der sich im Bundesliga-Endspurt den ein oder anderen Patzer erlaubt hatte, war überwiegend zufrieden mit seiner Rückkehr in der den DFB-Kasten. „Es ist ein wunderschönes Gefühl, ich bin froh, dass ich wieder im Kreise der Nationalmannschaft bin“, sagte er in der ARD. „Leider haben wir uns für die Vielzahl der Möglichkeiten nicht belohnt, aber ich hoffe, dass wir das in der Gruppenphase anders machen werden.“