EM-Test: Deutschland - Ukraine heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Im Duell mit der Ukraine soll am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) die jüngst aufgekommene EM-Euphorie möglichst mit dem dritten Sieg in Folge weiter befeuert werden. „Wir wollen unbedingt gewinnen, um im Flow zu bleiben und die positive Stimmung aufrechtzuerhalten“, sagte Joshua Kimmich. Am Freitag wartet dann noch ein Spiel gegen Griechenland.