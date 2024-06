DFB-Team: Erstes Training im "Home Ground" - ein DFB-Star fehlt

Knapp zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland muss der Bundestrainer außerdem noch auf Torwart Marc-André ter Stegen und die vier Champions-League-Finalisten verzichten.

Trotz Regen: DFB-Team begeistert empfangen

Ter Stegen wird am Montag erwartet, das Endspiel-Quartett am Dienstag, einen Tag nach dem ersten der beiden EM-Tests in Nürnberg gegen die Ukraine. Die Generalprobe steigt am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland.