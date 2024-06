Nationalmannschaft: Der "unglaubliche Tiefschlag" bei der WM 2014

Per Mertesacker wird von Joachim Löw in der entscheidenden Turnierphase der WM 2014 aus der Startelf genommen. Beide schildern nun die Momente nach der Entscheidung.

Es war die „allerschwierigste Entscheidung“ von Joachim Löw: Auf dem Weg zum WM-Titel 2014 in Brasilien nahm der damalige Bundestrainer vor dem Viertelfinale gegen Frankreich Per Mertesacker aus der Startelf - weil durch die Versetzung von Philipp Lahm aus dem Mittelfeld nach hinten rechts Jérôme Boateng in die Innenverteidigung ging.