Verhinderte Jogi Löw Müllers Rekord für die Ewigkeit?

Der Anfang einer Legende

Im März 2010 nahm Löw ihn dann in die Auswahl für die Weltmeisterschaft in Südafrika auf, wo Müller sein Debüt gegen Argentinien feierte. Das Turnier sollte für Müller zum internationalen Durchbruch werden: Mit fünf Toren und drei Vorlagen gewann er den Goldenen Schuh als Torschützenkönig.

Höhepunkt seiner Nationalmannschaftskarriere war zweifellos der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Müller erzielte bei dem Turnier fünf Tore und hatte maßgeblichen Anteil am vierten WM-Titel für Deutschland.

Der Umbruch und die verlorenen Jahre

Im März 2019 kündigte Joachim Löw einen Umbruch in der Nationalmannschaft an und verabschiedete sich überraschend von drei langjährigen Leistungsträgern: Jérôme Boateng, Mats Hummels und eben Thomas Müller. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Russland und den schwachen Auftritten gegen die Niederlande und Frankreich in der Nations League sollte damit ein Neuanfang in der Nationalmannschaft eingeleitet werden.