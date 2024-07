Deutsche Nummer 1 auch mit 40? Matthäus mit klarer Meinung zu Neuer

In seiner Kolumne bei sport.de schreibt der Rekordnationalspieler: „Solange bei Neuer die Leistung stimmt, kann er selbst bestimmen, ob er weitermacht oder nicht, ob er im deutschen Tor steht oder nicht. Spielt er schlecht, fängt die Diskussion natürlich an, dann wäre die T-Frage voll da. Aber wenn er sich nichts zu Schulden kommen lässt, würde ich weiter auf Neuer setzen. Warum sollte sich Nagelsmann ein Fass auf dieser Position aufmachen?“

„Besonderes Vertrauen“ zwischen Nagelsmann und Neuer

Zudem müsse der Bundestrainer Klarheit über die Zukunft von Manuel Neuer haben, da dessen Vertrag bei den Bayern nur noch bis 2025 läuft. Wichtig sei in den Zusammenhang auch, „dass Nagelsmann weiß, wie es mit Manuel Neuer in den nächsten zwei Jahren weitergeht. Neuer hat beim FC Bayern ja nur noch Vertrag bis 2025. Der Bundestrainer wird ganz sicher das Gespräch mit allen Beteiligten suchen.“

Neuer ist seit über einem Jahrzehnt im deutschen Tor gesetzt. Er war maßgeblich am gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien beteiligt. Nach einer Verletzung im Vorfeld der EM und einigen Patzern in der Bundesliga und bei den Testspielen der deutschen Nationalmannschaft, wurde viel Kritik an Neuers Rolle als Nummer eins im Tor geübt.