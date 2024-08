Nagelsmann sorgt für dicke Überraschung!

SPORT1 29.08.2024 • 10:01 Uhr Julian Nagelsmann nominiert den ersten DFB-Kader nach der Heim-EM. Dabei überrascht der Bundestrainer mit einigen Entscheidungen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen DFB-Kader für die kommende Länderspielphase Anfang September nominiert. Erstmals dabei ist Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Dafür fehlen einige Stars.

{ "placeholderType": "MREC" }

So steht Abwehrchef Antonio Rüdiger (Real Madrid) nicht im Kader. Zu erwarten war, dass Bayern-Star Leroy Sané nach seiner Operation nach der EM nicht mit an Bord ist. Zudem sind Serge Gnabry und Leon Goretzka vom FC Bayern nicht im Kader.

Der DFB-Kader im Überblick:

Tor: Oliver Baumann, Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen

Oliver Baumann, Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen Abwehr: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah Mittelfeld: Robert Andrich, Emre Can, Chris Führich, Pascal Groß, Jamal Musiala, Aleksander Pavlovic, Angelo Stiller, Florian Wirtz

Robert Andrich, Emre Can, Chris Führich, Pascal Groß, Jamal Musiala, Aleksander Pavlovic, Angelo Stiller, Florian Wirtz Angriff: Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Deniz Undav

Das DFB-Team startet nach dem Ausscheiden im Viertelfinale bei der Europameisterschaft im eigenen Land in die neue Nations-League-Saison. „Generell waren wir sehr zufrieden, wie jeder einzelne Spieler bei der EM seine Rolle ausgefüllt hat“, erklärte Nagelsmann im Zuge der Kaderbekanntgabe.

{ "placeholderType": "MREC" }

Er begründete seine Nominierung: „Deshalb möchten wir jetzt in den ersten Spielen nach dem Turnier dem EM-Kader die Chance geben, sich wieder zu präsentieren.“ Zu Neuling Stiller schilderte der Bundestrainer: „Als einziger Neuer ist Angelo Stiller dabei, der in Stuttgart schon in der vergangenen Saison und auch jetzt wieder sehr gute Leistungen gezeigt hat.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Genügend Veränderungen in der Nationalmannschaft“

Nach den Rücktritten von Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller und Ilkay Gündogan war Nagelsmann gezwungen, etwas am Kader zu verändern. „Im Mittelfeld müssen wir mit Ilkay Gündogan und Toni Kroos ja gleich zwei Spieler ersetzen, die zurückgetreten sind. Das sind für den Moment insgesamt genügend Veränderungen in der Nationalmannschaft“, so der 37-Jährige.