DFB-Team: Neuer DFB-Kapitän fix! "Ich weiß es schon“

Am Montag wird der neue Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verkündet. Vor dem Bundesliga-Topspiel prophezeit Lothar Matthäus den neuen Spielführer. DFB-Sportdirektor Rudi Völler offenbart: Die Entscheidung steht schon fest!

Besonders spannend: Wer wird der neue Anführer auf dem Platz, wer also darf die DFB-Binde künftig am Arm tragen? Vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig äußerte sich Sky-Experte Lothar Matthäus schon zu seinem Favoriten – und richtet sich an DFB-Sportdirektor Rudi Völler.