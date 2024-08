DFB-Team: Neuer-Erbe? "Jetzt hat er die große Chance"

Neuer-Erbe? Ter Stegen „ganz klar die Nummer 1″

„Jetzt hat er die große Chance und kann noch Turniere spielen. Das hat Marc absolut verdient“, sagte Köpke über den Torhüter des FC Barcelona und bescheinigte ihm ein tadelloses Verhalten in den vergangenen Jahren als Nummer zwei. „Marc hat sich immer super fair verhalten. Und es war - weiß Gott - nicht leicht für ihn. Aber er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt.“

Nübel? „In der Lage, in Manus Fußstapfen zu treten“

Alexander Nübel, der in der vergangenen Saison großen Anteil am Erfolg des VfB Stuttgart hatte, hat Köpke als potenziellen Neuer-Erben ebenfalls auf dem Zettel. „Ich sehe ihn schon in der Lage, in Manus Fußstapfen zu treten“, sagte der 62-Jährige - räumte aber sogleich ein: „Wie sich das alles entwickelt, kann keiner voraussehen.“