Neuers emotionales Rücktritt-Statement im Wortlaut!

Manuel Neuer beendet seine DFB-Karriere. In einem Statement verkündet der 38-Jährige seinen Rücktritt und blickt zurück auf 15 Jahre bei DFB und die entscheidendsten Momente.

Manuel Neuer hat seine Karriere bei der deutschen Nationalmannschaft für beendet erklärt. Am Mittwoch teilte er seinen Rücktritt selbst in einem Statement bei Instagram mit. Nach 124 Länderspielen in 15 Jahren macht der inzwischen 38-Jährige Schluss.