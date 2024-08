Ilkay Gündogan verkündet seinen Rücktritt

Ilkay Gündogan verkündet am Montag sein Aus in der Nationalmannschaft. Bei der Heim-EM war der Mittelfeldstar des FC Barcelona noch als Kapitän aufgelaufen.

In einem emotionalen Abschieds-Post auf Instagram verkündete der scheidende DFB-Kapitän am Montagnachmittag seine Entscheidung. „Liebes Fußballdeutschland, nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden“, so der 33-Jährige.