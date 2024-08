Rücktritt? Jetzt spricht Bayern-Keeper Neuer

Manuel Neuer spricht über seine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft. Einen Rücktritt schließt der Torhüter weiterhin nicht aus.

Mit Toni Kroos und Thomas Müller haben sich schon zwei Ikonen des deutschen Fußballs nach der Europameisterschaft aus dem DFB-Team verabschiedet - ob auch Manuel Neuer folgt oder Bundestrainer Julian Nagelsmann in Zukunft weiter auf die Dienste des Torhüters vom FC Bayern setzen darf, ist hingegen noch unklar.

„Man macht sich immer Gedanken. Ich war sehr glücklich mit der Art und Weise, wie wir als Team bei der EM aufgetreten und endlich wieder mit den Fans zusammengewachsen sind“, sagte Neuer in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm, als er auf Bayerns Südkorea-Reise auf einen möglichen Rücktritt angesprochen wurde. „Viele Leute, die ich im Urlaub getroffen habe, haben sich für diesen schönen Sommer bedankt“, fügte er mit einem Lächeln hinzu.

Neuer: Müssen „noch ein paar Gespräche stattfinden“

Dennoch, so betonte es der 38-Jährige, sei es „noch nicht an der Zeit“, eine Entscheidung zu verkünden. Es müssten „noch ein paar Gespräche stattfinden, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, was ich überhaupt will“, ließ Neuer ein Ende seiner Laufbahn im Nationalteam offen.