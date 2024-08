Süle mit knallharter Selbstkritik - EM-Nominierung "nicht verdient"

BVB-Star Süle schuftet sich wieder in Form

Fitness-Studio statt EM-Stadien: „Wohnst quasi im Kraftraum“

Süle 2.0 will neu angreifen: Rückkehr ins DFB-Team möglich?

Er selbst habe versucht, „so etwas wie einen Süle 2.0 zu kreieren“, erklärte der Innenverteidiger: „Jetzt bin ich mental in einer Verfassung, in der ich lange nicht war. Ich bin mental und körperlich in einer Verfassung, in der ich wieder so richtig angreifen kann.“