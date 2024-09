Dankeschön an die Fans: DFB-Team trainiert öffentlich

7000 Fans können am Sonntag in Düsseldorf dabei sein.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird sich auch nach dem Nations-League-Auftakt gegen Ungarn am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf noch einmal ihren Fans präsentieren. Am Sonntag lässt Bundestrainer Julian Nagelsmann im Paul-Janes-Stadion öffentlich trainieren. 7000 Zuschauer können dabei sein, kostenlose Tickets gibt es ab Dienstagmittag auf der DFB-Seite.