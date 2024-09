DFB-Comeback für Neuer? Die Bayern halten sich raus

Sportdirektor Christoph Freund ergänzte: „Das ist seine persönliche Entscheidung. Er ist sehr glücklich gerade, weil er in guter Form ist. Er ist jetzt hoffentlich wieder fit, er ist gut in die Saison gestartet.“

Spekulationen nach Verletzung von ter Stegen

Die nächsten Länderspiele stehen am 11. Oktober in der Nations League in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande an. Den Kader dafür wird Bundestrainer Julian Nagelsmann am 3. Oktober bekanntgeben.