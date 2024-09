"Wow!" Bayern-Frage überrascht ter Stegen

SPORT1 05.09.2024 • 13:10 Uhr Marc-André ter Stegen tritt aus dem gigantischen Schatten von Manuel Neuer. Der Barca-Star gibt seine erste Pressekonferenz als neue Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft. Die Pressekonferenz im Liveticker zum Nachlesen.

Marc-André ter Stegen wird heute seine erste Pressekonferenz als neue Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft geben. Nach vielen Jahren als geduldiger Backup hat der Keeper des FC Barcelona den angestrebten Job endlich bekommen.

„Es gab in den letzten Jahren sehr viele enge Entscheidungen, die am Ende immer in die Richtung von Manu gegangen sind. Ich bin damit professionell umgegangen, aber es war natürlich auch frustrierend“, offenbarte ter Stegen. Zudem sprach er über die kommenden Spiele in der Nations League und die neuen Herausforderungen, die ohne Spieler wie Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller auf die DFB-Elf zukommen.

Von einer Frage zum FC Bayern wird ter Stegen jedoch überrumpelt. SPORT1 hat die Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ Alle Fragen sind beantwortet +++

Ter Stegen hat alle Fragen der Journalisten beantwortet. Die PK ist damit zu Ende.

+++ Ter Stegen über sein Vorbild +++

Als ich im Tor angefangen habe, war Oliver Kahn mein Vorbild. Aber auch das ändert sich mit der Zeit. Man schaut nicht mehr so viel nach links und rechts.

+++ Ter Stegens Blick auf die WM 2026 +++

Wir wollen Erfolg haben. Die wichtigste Aufgabe für uns ist es, uns auf diesen Erfolg vorzubereiten. Wir haben gezeigt, dass wir es können. Damit haben wir die Menschen mitgenommen. Wir wollen auch 2026 bis zum Ende dabei sein. Aber das ist noch eine Weile hin.

+++ Ter Stegen über die Bemessung seiner Leistungen +++

Die Defensivarbeit ist nicht mehr nur darauf zu reduzieren, dass ein Torwart im Tor steht. Für einen Torwart ist es schön, die Null zu halten, aber es ist auch eine Leistung der gesamten Mannschaft. Man muss die richtigen Entscheidungen treffen, konzentriert sein und bleiben. Je weniger Fehler du machst, desto erfolgreicher wirst du sein.

+++ Zur Frage, ob er sich einen Bayern-Wechsel vorstellen kann +++

Wow. Ich habe noch einen langfristigen Vertrag in Barcelona und bin sehr, sehr glücklich. Wir freuen uns auf die Saison, weil wir mit einer gewissen Vorfreude gestartet sind. Das ist mein Fokus. Es tut mir gut, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ob Deutschland wieder ein Ziel für mich sein wird, darüber mache ich mir im Moment keine Gedanken.

+++ Ter Stegen über die Wahrnehmung in Spanien +++

Wer hat denn das letzte Mal 90 Minuten ein spanisches Liga-Spiel gesehen? Die Spieler werden nicht so wahrgenommen. Es ist wichtig, sich zu konzentrieren und die Ruhe zu bewahren. Die Spieler in Deutschland sind viel fokussierter, aber die Spieler aus dem Ausland dürfen nicht untergehen

+++ Ter Stegen zu seiner Karriereplanung +++

Ich werde bestimmt nicht so lange wie Buffon spielen, das sehe ich bei mir nicht. Wir werden sehen, was die nächsten Jahre bringen. Die Gesundheit muss stimmen, die Leistung muss stimmen. Es ist gut zu wissen, dass man immer einen Rat bekommt. Ich bin froh, dass die Zeit des Wartens vorbei ist. Jetzt kann ich mich auf das konzentrieren, was ich tun muss.

+++ Welcher DFB-Spieler hat den grünsten Daumen? +++

Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich darauf antworten soll. Ich bin es jedenfalls nicht.

+++ Ter Stegen über die Torhüter-Zukunft +++

Wir sind gerade gut aufgestellt und haben mit Oli (Oliver Baumann; Anm. d. Red.), Alex (Alexander Nübel), Trappo (Kevin Trapp) und Bernd (Leno) tolle Torhüter, die noch lange nicht ans Aufhören denken. Im Moment brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Wir haben gerade die Qual der Wahl. Dann werden wir sehen, wer noch dazu kommt.

+++ Ter Stegen über Ziele im DFB-Team +++

Das Ziel ist immer, mit der Nationalmannschaft zu gewinnen und die Menschen zu begeistern.

+++ Ter Stegen über die Rücktritte +++

Jeder Verlust, vor allem von Spielern, die eine Ära geprägt haben. Solche Verluste wiegen immer schwer, auch für die Mannschaft. Wir müssen diese Lücke füllen, so wie wir es in den letzten Jahren getan haben. Wir haben einen tollen Kapitän, der uns auch mit seiner Erfahrung führen wird. Aber jeder Verlust wiegt schwer.

+++ Ter Stegen über die letzten Jahre +++

Um ehrlich zu sein, es hatte ich immer wieder Situationen und Momente, in denen ich darüber nachdachte und es war oft ein Schlag. Es gab in den letzten Jahren sehr viele enge Entscheidungen, die am Ende immer in die Richtung von Manu gegangen sind. Ich bin damit professionell umgegangen, aber es war natürlich auch frustrierend. Es gab viele Gespräche, in denen das Thema angesprochen wurde. Die Mitspieler haben gemerkt, dass ich mich nie habe hängen lassen.

+++ Ter Stegen über Kontakt zu Manuel Neuer +++

Wir haben darüber nicht mehr viel gesprochen. Es war eine Phase, in der er die Entscheidung für sich selbst getroffen hat. Aber er macht den Eindruck, dass er sich die Sache gut überlegt hat.

+++ Ter Stegen über die Wertschätzung +++

Ich freue mich über das Lob von Kollegen und Trainern. Mein Anspruch war es immer, die Nummer eins zu sein, was mir in den letzten Jahren leider nicht so gelungen ist.

+++ Ter Stegen über seine neue Rolle +++

Es war ein anderes Gefühl, als Nummer eins anzureisen, aber es hat sich auch nicht alles verändert. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben. Natürlich will ich Erfolg haben, daran hat sich nichts geändert.

+++ Die PK beginnt +++

Ter Stegen nimmt auf dem Podest Platz - es kann losgehen!

+++ Ter Stegen musste lange warten +++

Marc-André ter Stegen debütierte 2012 für die A-Nationalmannschaft. Seit dem 3:5 gegen die Schweiz in einem Freundschaftsspiel sind „nur“ 24 weitere Partien im Kasten des deutschen Teams dazugekommen. Auf Einsätze bei großen Turnieren musste er - sieht man vom Confederations Cup 2017 ab - bisher gänzlich verzichten.