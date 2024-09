DFB-Team: Andrich beerbt Kroos

Undav übernimmt von Müller

Nach der Heim-EM trifft sich die DFB-Elf in der ersten Länderspielpause unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsman erneut in Herzogenaurach. In der Nations League der UEFA stehen die ersten beiden Spiele an: Am Samstag in Düsseldorf gegen Ungarn (20.45 Uhr) und am Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande (20.45 Uhr).