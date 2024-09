DFB-Team: PK mit Neu-Kapitän Joshua Kimmich im Liveticker

SPORT1 03.09.2024 • 13:15 Uhr Joshua Kimmich ist der neue Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Bayern-Star spricht über seine neue Rolle. Die DFB-PK gibt es zum Nachlesen.

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einen neuen Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmsnnschaft bestimmt.

Die Wahl fiel auf Joshua Kimmich. Nun spricht der neue Anführer über die Beförderung bei der Pressekonferenz. Die PK zum Nachlesen.

+++ Alle Fragen sind geklärt +++

Kimmich ist fertig. Die PK ist zu Ende.

+++ Kleiner Bayern-Block +++

Kimmich: „Ja stimmt, wir sind nur drei. Ich fühle mich aber nicht einsam. Es ist aber für Bayern immer ein gutes Zeichen, wenn wir viele bei der Nationalmannschaft sind. Das ist aber nichts, was sich nicht wieder ändern kann.“

+++ Dickes Lob für ter Stegen +++

Kimmich: „Man muss sagen, dass er es herausragend gemacht hat über die ganzen Jahre. Es gab sicher das ein oder andere Turnier, wo er sich Chancen ausgemalt hatte, die Nummer eins zu werden. Da wurde er zurückgestuft und er hat es sportlich genommen. Ich freue mich für ihn, dass für ihn endlich die Tür aufgeht und er hier allen zeigen kann, wie gut er ist. In Deutschland wird unterschätzt, was er in Barcelona leistet. Er ist dort als Deutscher der Kapitän. Das ist nicht selbstverständlich. Das hat er sich sehr verdient.“

+++ Bleibt Kimmich Rechtsverteidiger? +++

Kimmich: “Muss die obligatorische Frage immer kommen? (lacht) Ich habe bisher nichts anderes mehr gehört. Ich sehe es eher als Stärke, dass ich beides spielen kann. Es hat mir sehr geholfen in meinr Karriere. Ich werde mich nie einer Position verschließen. Ich hoffe, dass man mir bei der EM den Spaß als Rechtsverteidiger angesehen hat und wir das Thema irgendwann mal begraben können.“

+++ Das sind die Ziele +++

Kimmich: „Ergebnisse redet man sich in der Nations League unwichtig, wenn man nicht erfolgreich war. Wenn man die Spanier fragt, ist denen das schon wichtig. Von außen wird der Wettbewerb immer als unwichtig gesehen. Aber es kann keiner mehr sagen, dass er einen Titel für Deutschland gewonnen hat. Meine Generation hat nichts mehr zu verschenken.“

+++ Was gibt es zum Einstand? +++

Kimmich: „Ich muss mal nachfragen. Ich hoffe, nicht singen. Da zahle ich lieber ein Abendessen.“

+++ Kapitäns-Vorbild für Kimmich? +++

Kimmich: „Es inspirieren einen die Kapitäne, die man selbst miterlebt hat. Bei Bayern waren das Philipp Lahm und lange Zeit Manuel Neuer und eben Ilkay Gündogan. Ich glaube, dass es jeder anders macht auf seine Art. Bei allen war aber auch die Struktur des Teams anders. Das muss man individuell angehen. Bestimmte Aufgaben muss man bestimmt erledigen, von denen ich vielleicht auch noch nichts weiß. Das ein oder andere Interview wird wohl auch kommen.“

+++ Stiller und Pavlovic als Kroos-Erben? +++

Kimmich: „Beide haben eine brutale Entwicklung genommen. Ich kenne Angelo noch von den Amateuren bei Bayern. Da ist er dann leider weggegangen. Da hat man damals schon gemerkt, dass er einer ist, der Eier hat und den Ball will. Er ist technisch gut und hat keine Angst, ähnlich wie Pavlo. Aleks hat in seiner ersten Saison auch im Bernabeu gegen Real aufgedribbelt und sich nicht in die Hose gemacht. Da sind beide vom Profil ähnlich, beide sind technisch stark und spielen gute Pässe. Beide haben Spaß auf dem Platz.“

+++ Gibt es eine neue Hierarchie? +++

Kimmich: „Ich glaube, dass es vom sportlichen Erfolg abhängt. Wenn wir die nächsten Spiele gewinnen, dann tut sich jeder leichter, seine Rolle zu finden und fühlt sich wohler. Bei Niederlagen versucht man eher, sich wegzuducken. So viele sind ja auch gar nicht dabei, abgesehen von Angelo Stiller. Jeder hat also das gute Gefühl der EM im Rucksack mit dabei.“

+++ Kimmich über Havertz und Rüdiger +++

Kimmich: „Antonio kenne ich schon seit seiner Zeit beim VfB Stuttgart. Da war er Profi und ich noch Jugendspieler. Da hat man aufgeschaut. Da war jeder ein großes Vorbild. Im Verein haben wir dann nie miteinander gespielt. Unser Verhältnis ist sehr gut. Wir verstehen uns top. Mit Kai kennt man sich auch schon sehr lange. Nach außen wirkt er introvertiert. Im Team ist es aber schon so, dass man merkt, er ist ein sehr lustiger Typ. Das hängt mit der Umgebung zusammen. Es freut mich sehr, dass er diese Rolle hat. Er fliegt teilweise unter dem Radar. Auch bei der EM hat er sich aufgerieben. Ihm geht es nicht darum, selbst zwei Tore zu machen, sondern zu gewinnen. Kai ist da ein Vorbild für jeden jungen Spieler. Er ist nicht immer den einfachen Weg gegangen und ist bei Chelsea mit dem Champions-League-Sieg belohnt worden.“

+++ Dafür will Kimmich stehen +++

Kimmich: „Gute Frage. Auf der einen Seite ist man schon stolz. Gerade wenn ich sehe, wo ich herkomme, ist das schon schön. Als kleines Kind schreibt man natürlich irgendwo ins Freundebuch, dass man Nationalspieler werden will. Das ist trotzdem unrealistisch. Keiner träumt davon, Kapitän zu werden. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich auch darüber, dass die Menschen in meinem Umfeld sich freuen und ich das Vertrauen bekommen habe. Das möchte ich zurückzahlen. Es ist nicht so, dass ich als Kapitän eine One-Man-Show bin. Wir haben mit Antonio Rüdiger und Kai Havertz ein starkes Trio und wir brauchen viele Jungs, die jetzt Verantwortung übernehmen. Es sind viele Säulen weggebrochen.“

+++ Kimmich über den neuen DFB +++

Kimmich: „Meine Rolle habe ich ja noch nicht so lange (lacht). Natürlich hat sich viel verändert durch Rücktritte im Team und Staff. Manche sind leider nicht mehr dabei. Generell war es wichtig, dass wir die Leute bei der EM wieder begeistert haben. Diesen Weg wollen wir weiter gehen und weiter etwas bewegen.“

+++ Kimmich ist da +++

Es kann losgehen. Kimmich betritt die Bühne.

+++ Kimmich von Nagelsmann befördert +++