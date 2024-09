DFB verliert nächstes Talent! Hertha-Youngster will für Algerien spielen

Ibrahim Maza spielt sich bei Hertha BSC immer mehr in den Fokus Hannes Wolf enthüllt im STAHLWERK Doppelpass, dass sich das Toptalent gegen eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft entschieden hat.

Maza hat sich zuletzt bei Hertha immer mehr in den Fokus gespielt. In der laufenden Saison stand er in allen sieben Pflichtspielen der Herthaner in der Startelf. Beim 2:0-Sieg beim 1. FC Nürnberg am Samstag verzeichnete das Offensiv-Talent eine Torvorlage. Insgesamt steht er bei je zwei Toren und zwei Assists in dieser Spielzeit.