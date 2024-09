Füllkrug will weiter ein Wir-Gefühl erzeugen

Niclas Füllkrug will den eingeschlagenen Weg mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch zn der Nations League fortsetzen.

Niclas Füllkrug will den eingeschlagenen Weg mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fortsetzen - auch wenn er in der anstehenden Nations League nicht mit einer Fan-Stimmung wie bei der Heim-EM rechnet. „Da werden sie nicht die Energie erzeugen können wie bei der Heim-EM. Trotzdem wollen wir erfolgreich sein. Der Erfolg wird jedem Menschen gefallen“, sagte Füllkrug.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet am Samstag (ab 20.45 Uhr im Liveticker) in Düsseldorf gegen Ungarn in die vierte Auflage der Nationenliga. „Es ist wichtig für uns, dass sich die Leute mit uns identifizieren und über uns sprechen. Damit können wir schon einiges Richtung WM 2026 vorbereiten“, sagte Füllkrug. Daher sei es weiter wichtig, „die deutsche Nationalmannschaft positiv zu vertreten“.