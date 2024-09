Kroos richtet große Bitte an die deutschen Fans

Im Rahmen der Icon League spricht Toni Kroos auch über die deutsche Nationalmannschaft. Dabei richtet er sich mit einer großen Bitte an die Fans.

Am Montag gab es den Startschuss zur „Icon League“, dem Hallenfußball-Format von Toni Kroos und dem Streamer Elias Nerlich. In der Kölner Lanxess Arena verfolgten über 15.000 Zuschauer das Spektakel - 230.000 weitere über Twitch.

Auf die EM blickte er stolz zurück: „Wir haben etwas geschafft in den letzten drei Monaten, was davor in den Jahren verloren gegangen ist, nämlich, dass wir eine Mannschaft haben die begeistern kann“, zitiert ihn der Kicker.