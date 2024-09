Nagelsmanns Rollenspiel: "Wir haben es umgestellt"

Nagelsmann weiter: "Es geht auch ums Zwischenmenschliche, das bei der EM sehr gut funktioniert hat." Als Beispiel sagte er mit Blick auf das Duell mit Ungarn am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in der Nations League: Es könne sein, dass Kai Havertz spielt - "er weiß dann, was es gegen Ungarn als Stammspieler bedarf. Gegen die Niederlande spielt er dann vielleicht nicht, weiß dann aber, was er von draußen bringen muss. Ich will keine langen Gesichter sehen, auch nicht, dass jemand sauer ist. Wir hatten bei der EM alle Lust, das muss Bestand haben."