Schlotterbeck sorgt für DFB-Schreck!

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich in Herzogenaurach auf das Nations-League-Spiel gegen Ungarn vor. Bei der Vormittags-Einheit gibt es dabei eine Schrecksekunde um einen DFB-Star.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich in Herzogenaurach auf das Nations-League-Spiel gegen Ungarn vor. Bei der Vormittags-Einheit gibt es dabei eine Schrecksekunde um einen DFB-Star.

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich in Herzogenaurach auf das Nations-League-Spiel am Samstag gegen Ungarn vor. Intensiv ging es bei der Einheit der DFB-Elf am Dienstag-Vormittag zur Sache. Manchmal sogar mit übertriebener Härte.