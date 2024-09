Überraschend klares Voting! Diesen Keeper fordern die SPORT1-User fürs DFB-Tor

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Marc-André ter Stegen steht die Diskussion um seinen Ersatz in der Nationalmannschaft im Fokus. In einer SPORT1-Umfrage sprachen sich die meisten User deutlich für einen der Kandidaten aus.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Marc-André ter Stegen steht die Diskussion um seinen Ersatz in der Nationalmannschaft im Fokus. In einer SPORT1-Umfrage sprachen sich die meisten User deutlich für einen der Kandidaten aus.

In einer SPORT1-Umfrage via Social Media haben sich die Fans klar für Alexander Nübel ausgesprochen. Der Torhüter des VfB Stuttgart erhielt mehr als dreimal so viele Stimmen wie Verfolger Kevin Trapp und führt damit das Ranking deutlich an. Hinter Nübel und Trapp liegt auch ManCity-Keeper Stefan Ortega mit deutlichem Abstand zurück.