Völler kündigt DFB-Abschied an: "Dann ist Schluss"

Weltmeister gebührend verabschieden

Die deutsche Mannschaft spielt in diesem Jahr am 14. Oktober in München gegen die Niederlande und trifft am 16. November in Freiburg auf Bosnien-Herzegowina. Da mit Neuer und Müller zwei aktuelle Bayern-Stars verabschiedet werden sollen, favorisiert der DFB derzeit eine Verabschiedung am 14. Oktober in der 75.000 Zuschauer fassenden Münchner Allianz Arena.