Nations Legaue: Deutschland deklassiert Ungarn - Musiala brilliert

In dieser Form wird das Nagelsmann-Team auch nach der Heim-EM weiter Spaß machen! Deutschland ist mit einem ungefährdeten Sieg in die neue Nations-League-Spielzeit gestartet. In Düsseldorf gewann die DFB-Auswahl am Samstagabend mit 5:0 (1:0) gegen Ungarn und zeigte beim ersten Länderspiel nach der EM eine über weite Strecken überzeugende Leistung.