DFB: Nagelsmann nominiert Neuling nach

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auf den kurzfristigen Ausfall von Jamal Musiala reagiert. Der 37-Jährigfe nominierte für die Duelle mit Bosnien am 11. Oktober in Zenica und den Klassiker drei Tage später gegen die Niederlande in München Stuttgart-Profi Jamie Leweling nach. Das gab der DFB am Freitagmittag bekannt.