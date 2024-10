DFB-Abschlusstraining mit 22 Spielern

Julian Nagelsmann schwört seine Mannschaft auf das Nations-League-Spiel in Bosnien ein.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Abschlusstraining vor dem Nations-League-Spiel in Bosnien am Freitag (20.45 Uhr im SPORT1 -Liveticker) mit allen 22 verfügbaren Akteuren absolviert.

Bundestrainer Julian Nagelsmann konnte nach der Absagenflut im Vorfeld auf die drei Torhüter um Alexander Nübel zurückgreifen, der in Zenica sein Länderspieldebüt feiern wird. Auch die noch 19 Feldspieler mit Kapitän Joshua Kimmich an der Spitze standen bereit.

Neben Nübel: Wer gibt sein DFB-Debüt?

Nach dem Bosnien-Spiel reist die Nationalmannschaft zurück in ihr Quartier bei Partner adidas nach Herzogenaurach, am Sonntag weiter nach München. Dort sind am Montag die Niederlande der nächste Gegner, im Tor wird dann Oliver Baumann debütieren.