Umstrittene DFB-Absage - Kimmich lässt tief blicken!

„Generell ist er für mich ein absoluter Weltklasse-Torhüter. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Kommunikation war, aber es muss es für jeden was ganz ganz Besonderes sein, hier dabei zu sein“, erklärte der Bayern-Profi während einer Presserunde in Herzogenaurach auf SPORT1 -Nachfrage.

Keeper Leno hatte seinen Verzicht mit der fehlenden Einsatzperspektive durch Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt. „Sie haben mir gesagt, dass ich dabei wäre, aber kein Spiel bekomme. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, in London zu trainieren“, sagte der neunmalige Nationalspieler der Bild -Zeitung. Zudem sei er im Alter von 32 Jahren kein Newcomer mehr und habe sich jahrelang als Nummer drei vorbildlich verhalten.

Kimmich reagiert vielsagend auf Absage

Leno hatte im Mai 2016 in der DFB-Auswahl debütiert und stand dort zuletzt im September 2021 zwischen den Pfosten. „Julian (Nagelsmann) weiß, dass ich natürlich immer da bin, wenn sie mich brauchen und ich dem Team wirklich weiterhelfen kann“, erklärte er.

Im Aufgebot für die Nations-League-Spiele in Bosnien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und gegen die Niederlande am Montag stehen drei Torhüter. Alle sind ohne Länderspieleinsatz: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Janis Blaswich (RB Salzburg). Gegen Bosnien wird wohl Baumann debütieren.