DFB-PK heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Nagelsmann über die Absagenflut

SPORT1 10.10.2024 • 15:36 Uhr Vor dem Nations-League-Duell in Bosnien-Herzegowina wird Julian Nagelsmann mit einer Absageflut konfrontiert. Der Bundestrainer erklärt auf der PK ab 18.30 Uhr, wie er das bewältigen will. Auch ein DFB-Neuling ist dabei.

Am Freitagabend (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) trifft die deutsche Nationalmannschaft in Zenica auf Gastgeber Bosnien und Herzegowina. Mit einem Sieg würde das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Führung in der Nations-League-Gruppe 3 behalten. Zeitgleich gastiert der Tabellenzweite Niederlande in Ungarn.

Nagelsmann muss dabei auf zahlreiche Spieler verzichten, die in den vergangenen Tagen wegen diverser Verletzungen abgesagt hatten. Zuletzt musste Benjamin Henrichs am Dienstag das Teamquartier in Herzogenaurach wegen Rückenprobleme verlassen.

Wie der Bundestrainer die Partie beim Außenseiter abgehen will, verrät er am Donnerstagabend in der Pressekonferenz. Dabei ist auch Keeper Alexander Nübel, der sein DFB-Debüt in Bosnien feiern wird.

SPORT1 tickert die Pressekonferenz LIVE ab 18.30 Uhr.

So können Sie die DFB-Pressekonferenz mit Bundestrainer Nagelsmann heute live verfolgen

TV: Sky Sport News HD

Stream: Sky/WOW

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

+++ Absagenflut vor Bosnien-Spiel +++