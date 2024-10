Nagelsmann überrascht mit DFB-Kader! Das ist der Ter-Stegen-Ersatz

Julian Nagelsmann hat den Kader für die nächsten beiden Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League bekannt gegeben. Der Bundestrainer nahm mehrere Veränderungen an seinem Team vor.

„Tim Kleindienst hat in Heidenheim über ein Jahr hinweg gute Leistungen in der Bundesliga gezeigt, auch bei seinem neuen Verein Borussia Mönchengladbach ist er gut eingeschlagen“, erklärte Nagelsmann die Entscheidung: „Unter anderem ist er defensiv sehr verlässlich. Er hat es sich verdient. Die Verletzung von Niclas Füllkrug ist eine gute Gelegenheit, Tim zu testen, er kann sich jetzt beweisen.“

DFB-Team: So ersetzt Nagelsmann ter Stegen

Die DFB-Elf trifft am 11. Oktober in Zenica auf Bosnien und Herzegowina, am 14. Oktober geht es in der Münchener Allianz Arena gegen die Niederlande.