Nagelsmann macht Neuling sprachlos: "Konnte es selbst nicht glauben"

Der Anruf hat den Stürmer durchaus überrascht, wie er im Gespräch bei DAZN verrät: „Also erstmal war ich ein bisschen sprachlos, weil ich es selbst nicht glauben konnte, weil du natürlich in so einem Moment nicht damit rechnest.“

Die Situation weiß der 29-Jährige aber einzuordnen, an die WM in zwei Jahren denkt er jetzt noch nicht: „Ich glaube jetzt will man es erst einmal genießen, jetzt will man da erst einmal integriert werden, das aufnehmen. Natürlich ist das immer abhängig. Du musst erst einmal eine gute Leistung zeigen, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch dort.“