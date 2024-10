Leno-Comeback beim DFB? Nagelsmann wird deutlich

Für den neunmaligen Nationaltorhüter Bernd Leno gibt es unter Julian Nagelsmann wohl keine Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Ich habe immer gesagt: Ich mache die Tür nicht zu. Aber sie ist auch nicht weiter aufgegangen“, sagte der Bundestrainer am Donnerstag in Zenica bestimmt.

Leno (32) hatte für die Nations-League-Spiele am Freitag (20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Bosnien und Herzegowina sowie am Montag in München gegen die Niederlande nach einem Gespräch mit Nagelsmann abgesagt, weil er sich nicht auf die Bank setzen wollte. „Es ist relativ simpel: Er hat im Gespräch Forderungen gestellt, die ich aus internen Gründen, die ich mit dem Trainerteam bespreche, nicht erfüllen konnte. Deswegen hat er von mir eine sehr interessante Perspektive aufgezeigt bekommen, die nicht in der Kurzfristigkeit, sondern in der Mittelfristigkeit liegt.“