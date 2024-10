Nagelsmann: Ziele bleiben dieselben

Julian Nagelsmann will sich von der Personalnot in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht beirren lassen. „Wir haben den Kader aufgrund einiger Verletzungen kurzfristig nochmal etwas verändern müssen. Unsere Ziele bleiben aber: Wir wollen in Bosnien und Herzegowina und zu Hause in München vor unseren eigenen Fans gegen die Niederlande gewinnen und die Tabellenführung in der Nations League verteidigen“, sagte der Bundestrainer beim Treffen der DFB-Auswahl am Montag in Herzogenaurach.