Havertz-Absage sorgt für weiteres DFB-Debüt

Nach Niclas Füllkrug hat auch Kai Havertz für die Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft in Bosnien-Herzegowina sowie gegen die Niederlande abgesagt. Der Stürmer des FC Arsenal laboriert nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an Beschwerden im linken Kniegelenk und wird durch Jonathan Burkardt ersetzt. Der Kapitän des FSV Mainz 05 bekommt nach seinen starken Auftritten in der Bundesliga eine Chance von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Für Mittelstürmer Füllkrug (West Ham United) war Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach in den DFB-Kader für die Partien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenits und am 14. Oktober (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen die Niederlande berufen worden. Die Nationalmannschaft trifft sich am Montag in Herzogenaurach.