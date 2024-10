Rüdiger erobert bosnische Fanherzen

Überraschung in Zenica: Nationalspieler Antonio Rüdiger flogen beim Nations-League -Spiel in Bosnien und Herzegowina ( JETZT im LIVETICKER ) plötzlich die Herzen der gegnerischen Fans zu. Der Profi von Champions-League-Sieger Real Madrid schenkte seinen Aufwärmpullover vor der Partie einem Zuschauer und erntete für diese Aktion großen Applaus der gesamten Hintertortribüne.

Der beschenkte Fan konnte sein Glück kaum fassen. Erst hielt er das begehrte Stück Stoff stolz in die Höhe, betrachtete es eingehend und nahm erfreut die Glückwünsche seiner Freunde entgegen. Schließlich küsste er Rüdigers verschwitzten Pullover.

DFB-Abwehrchef Rüdiger kehrt in Zenica in die Nationalmannschaft zurück. Bei den Nations-League-Spielen im September gegen Ungarn (5:0) und in den Niederlanden (2:2) war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann geschont worden.