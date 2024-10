U21-EM-Quali: Polen - Deutschland live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 15.10.2024 • 14:00 Uhr Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat das EM-Ticket bereits in der Tasche. Im bedeutungslosen letzten Qualifikations-Spiel trifft das DFB-Team am Dienstag auf Polen. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich am Freitag gegen Bulgarien bereits vorzeitig für die EM 2025 qualifiziert und ein „Endspiel“ gegen Polen vermieden. Das letzte Gruppenspiel steht nun am Dienstag, 15. Oktober, für die DFB-Auswahl in Polen auf dem Programm. Anstoß für das Team von Bundestrainer Antonio Di Salvo ist in Lodz um 17.00 Uhr (LIVETICKER).

„Wir fahren jetzt aber nicht nach Polen und machen nur halblang. Wir wollen die Spiele nutzen, denn wir haben nicht mehr so viele bis zur EM“, sagte Di Salvo mahnend schon unmittelbar nach dem mühevollen 2:1 gegen Bulgarien am Freitagabend, bevor er mit einem Augenzwinkern dann doch die Partyerlaubnis gab.

So können Sie das Spiel der U21-Nationalmannschaft heute live verfolgen:

TV : ProSieben MAXX

: ProSieben MAXX Stream : Joyn, ran.de

: Joyn, ran.de Liveticker: SPORT1.de und SPORT1-App

EM-Quali: Deutschland souverän Gruppensieger

Ein Freundschaftsspiel soll es für die DFB-Auswahl im „Hexenkessel“ von Lodz nicht geben, für die Gastgeber steht nämlich noch einiges auf dem Spiel: Entweder die direkte Qualifikation als einer der besten Zweiten, oder doch nur der Umweg über die Playoffs im November.

Die deutsche Mannschaft spielte eine bärenstarke EM-Qualifikation. Bislang gab es bei neun Spielen acht Siege. Den Gruppensieg sicherte sich das DFB-Team mit 32:7 Toren. Der dreimalige Europameister wird damit zum siebten Mal in Folge an einer EM teilnehmen.

U21 ohne Beier in Polen

Trainer Antonio Di Salvo muss im abschließenden EM-Qualifikationsspiel der U21 wegen eines „grippalen Infekts“ auf den Dortmunder Maximilian Beier verzichten. „Er ist gestern Morgen aufgewacht, hatte Halsschmerzen“ und sei in Absprache mit dem BVB nicht mit nach Polen gereist, sagte Di Salvo vor der Partie am Dienstag. Auch Verteidiger Max Rosenfelder vom SC Freiburg ist mit einer Fußverletzung in der Heimat geblieben.

