"War lange weg": Gnabry will zurück zum DFB

Serge Gnabry sehnt sich nach fast einjähriger DFB -Pause zurück in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Mein Ziel ist immer, dabei zu sein“, sagte der Profi von Bayern München mit Blick auf die anstehende Kader-Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag und ergänzte: „Ich würde mich sehr freuen, wieder für Deutschland spielen zu dürfen, nachdem ich lange weg war.“

Nagelsmann beruft am deutschen Nationalfeiertag sein Aufgebot für die Nations-League-Spiele am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande. Das bislang letzte seiner 45 Länderspiele (22 Tore) bestritt Gnabry im November 2023 in Wien gegen Österreich (0:2), auch für die Heim-EM war er von Nagelsmann nicht nominiert worden.