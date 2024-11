BVB-Star berichtet von Telefonat mit Nagelsmann

Beier telefonierte mit Nagelsmann

Auch Nagelsmann habe ihm versichert, dass der Rückschritt in die U21 "nichts Schlechtes" sei und "ich den Kopf deswegen nicht in den Sand stecken soll", sagte Beier über das Telefonat mit dem Bundestrainer im Oktober. "In meinem noch recht jungen Alter kommt es eben auf die Spielzeit an. Im besten Fall reicht es irgendwann wieder für die A-Nationalmannschaft."

Zuvor will Beier aber erst noch auf Titeljagd mit der U21 gehen. Am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) steht in Aachen gegen Dänemark das erste von vier Testspielen auf dem Weg zur EM-Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni) an. Im Anschluss geht es für Beier und Co. nach Valenciennes, wo die DFB-Auswahl am Dienstag auf Vize-Olympiasieger Frankreich trifft.