Deutschland zurück in der Weltspitze! Das fehlt noch zum WM-Titel

Die DFB-Elf ist zurück in der Weltspitze. Der WM-Titel 2026 ist ein realistisches Ziel geworden. Doch ein paar Prozent fehlen dafür noch. Ein Kommentar.

Die DFB-Elf ist zurück in der Weltspitze. Der WM-Titel 2026 ist ein realistisches Ziel geworden. Doch ein paar Prozent fehlen dafür noch. Ein Kommentar.

Die Freude der Ungarn kannte keine Grenzen mehr. Minutenlang ließ sich die Mannschaft von den heimischen Fans vor der Kurve abfeiern - nach einem Remis in letzter Sekunde gegen eine deutsche B-Elf , der sie oftmals mit übertriebener Härte begegneten.

Dazu kam ein fragwürdiger Elfmeter-Pfiff , der in der neunten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich führte. Doch genau dieser Jubelsturm zeigt: Deutschland ist zurück in der Weltspitze, ist wieder eine ernstzunehmende Fußballnation!

Vor einem Jahr hätte sich wohl kaum eine Nation derartig darüber gefreut, einen Punkt gegen die damals noch völlig konsternierte und am Tiefpunkt angelangte DFB-Elf zu holen. Im Gegenteil: Es schien schon nahezu zum guten Ton zu gehören.

Denn 2023 konnten Teams wie Belgien, Polen, Kolumbien, Japan, die Türkei und Österreich das deutsche Team schlagen. Der Ukraine, Mexiko und Peru gelang am Ende ein Remis. Deutschland galt schon fast als Lieblingsgegner für andere Mannschaften.

WM-Titel? Mit Deutschland ist zu rechnen

Doch Rudi Völler, Julian Nagelsmann und seinem Team gelang es, die komplette DFB-Truppe auf links zu drehen. In 15 Länderspielen in diesem Jahr schaffte es am Ende nur Europameister Spanien bei der EM, Deutschland zu besiegen - wenn auch unverdient.