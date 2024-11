DFB gibt Update bei Kimmich

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann beim Jahresabschluss wohl auf Kapitän Joshua Kimmich zurückgreifen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab am Tag nach dem 7:0 (3:0) in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina Entwarnung. Kimmich hatte sich am Samstagabend in Freiburg leicht an der Kapsel verletzt und wurde in der zweiten Halbzeit ausgewechselt.