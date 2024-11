Umgeknickt! Sorgen um Kimmich - fällt der nächste Bayern-Sechser aus?

Für Joshua Kimmich ist das Länderspiel gegen Bosnien-Herzegowina vorzeitig beendet. Der Superstar des FC Bayern verletzt sich am Knöchel - das dürfte sorgenvolle Mienen in München geben.

Sorge um Joshua Kimmich: Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist beim Länderspiel gegen Bosnien-Herzegowina vorzeitig ausgewechselt worden. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern knickte bei einem Zweikampf um, verließ den Platz in der 73. Minute.

Zuvor wurde Kimmich kurz am Knöchel behandelt, er konnte den Weg in die Kabine ohne fremde Hilfe antreten. Robin Koch kam für ihn in die Partie.