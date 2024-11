Zwei Überraschungsgäste in Nagelsmanns DFB-Training

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Mittwoch überraschend zwei junge Talente aus der U20-Nationalmannschaft mit dem A-Team mittrainieren lassen. Wie der DFB auf SPORT1 -Nachfrage bestätigte, mischten Pascal Klemens von Hertha BSC und Nelson Weiper von Mainz 05 im Training am Frankfurter DFB-Campus mit.

Beide Spieler wurden in der Länderspielpause für die U20-Nationalmannschaft berufen, die sich ebenfalls wie das A-Team am Campus in Frankfurt aufhält. Sowohl Weiper als auch Klemens trainierten bei Nagelsmann mit, weil sie für bestimmte Übungsformate benötigt wurden. Mit Florian Wirtz (Infekt) und Angelo Stiller (muskuläre Probleme) standen Bundestrainer Nagelsmann zwei Akteure kurzfristig nicht zur Verfügung.

Während die deutsche A-Nationalmannschaft am Samstag auf Bosnien und Herzegowina trifft und am Dienstag in Budapest gegen Ungarn spielt, stehen für die U20 Spiele gegen England und die Türkei an.