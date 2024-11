"Jemand hat gesagt, der Bierhoff muss weg"

Als Stürmer in der deutschen Nationalmannschaft wurde Oliver Bierhoff zum Nationalhelden. Sein Doppelpack im Finale der Europameisterschaft 1996 sorgte für den Triumph über Tschechien und bescherte einer gesamten Nation den dritten EM-Titel. Nach seinem Karriereende im Jahr 2003 sollte Bierhoff nur eine Saison Pause einlegen, bevor es ihn als Funktionär in die Nationalmannschaft zog. Als Teammanager war er 18 Jahre beim DFB tätig, hatte aber dabei nie einen leichten Stand.

In der neuen Ausgabe des „Behind The Athletes“-Podcasts verriet der 70-malige Nationalspieler: „Es gab in all den Jahren viele Kräfte im DFB, die mich da nicht gerne gesehen haben. Denen war ich aus verschiedenen Gründen ein Dorn im Auge.“ Anschuldigungen, die Bierhoff weiterführend anekdotisch belegt: „Jemand vom DFB hat bei der ‚Bild‘ angerufen und gesagt, der Bierhoff muss weg.“