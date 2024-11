Weltrangliste: So gut war Deutschland lange nicht!

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach mehr als sechs Jahren in die Top Ten der FIFA-Weltrangliste zurückgekehrt. Dank der starken Auftritte in der Nations League machte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einen Rang gut und ist nun Zehnter. Mit 1703 Punkten verdrängte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann Kolumbien.

Deutschland hatte zuletzt im Sommer 2018 einen Top-Ten-Platz belegt, nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland stürzte der entthronte Weltmeister aber vom ersten auf den 15. Rang - und schaffte seither nicht mehr den Sprung unter die besten zehn Mannschaften.

Weltmeister Argentinien thront an der Spitze

An der Spitze steht unverändert Weltmeister Argentinien (1867 Punkte) vor Vize-Weltmeister Frankreich (1859) und Europameister Spanien (1853). Innerhalb der Top Ten gab es wenig Verschiebungen. Portugal zog an Belgien vorbei auf Rang sechs.

Keine Veränderung gab es auch am Ende der Weltrangliste: San Marino belegt auch nach dem Sieg in Liechtenstein (3:1) und dem damit verbundenen Aufstieg in die C-Liga der Nations League den 210. Platz.