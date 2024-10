Nations League: Traumeinstand! Debütant erlöst dominanten DFB

Die deutsche Nationalmannschaft hat in einem intensiven Spiel die Niederlande bezwungen und damit das Ticket für das Viertelfinale der Nations League gelöst. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann in München dank eines Treffers von Debütant Jamie Leweling knapp mit 1:0 (0:0) und kann nach vier Spieltagen nicht mehr von den ersten zwei Plätzen verdrängt werden.

„Wir haben als Mannschaft gewonnen, ich freue mich, dass ich helfen konnte“, sagte Leweling im ZDF ganz cool zu seinem Premierentreffer. Kapitän Joshua Kimmich ergänzte: „Wir sind sehr stolz auf die Leistung, vor allem in der ersten Hälfte haben wir es sehr gut gemacht. Jamie muss man heute herausheben, nicht nur wegen seines Tores.“

Durch den Sieg liegt Deutschland nun fünf Punkte vor der Niederlande und kann mit einem Sieg in den zwei verbleibenden Spielen im November gegen Ungarn und Bosnien-Herzegowina den Gruppensieg klar machen.

VAR verhindert Leweling-Traumstart

Schon nach einer Minute und 40 Sekunden durften die deutschen Spieler und Fans das erste Mal jubeln, als Leweling bei seinem Länderspiel-Debüt vermeintlich die Führung erzielte (2.). Dem Jubel der Deutschen folgte allerdings schnelle Ernüchterung, Referee Slavko Vincic nahm den Treffer nach VAR-Eingriff wieder zurück. Serge Gnabry hatte in der Entstehung des Treffers knapp im Abseits gestanden.

Die Rio-Helden Manuel Neuer und Thomas Müller hatten das deutsche Team unmittelbar vor der Partie noch einmal heiß gemacht. Müller „forderte“ am ZDF-Mikrofon: „Ich will Tore sehen.“ Und Deutschland blieb spielbestimmend, agierte in puncto Leidenschaft, Konsequenz und Laufbereitschaft vorbildlich. Der auffällige Leweling vergab nach einer Hereingabe von Serge Gnabry aus zentraler Position die beste Gelegenheit der ersten halben Stunde, Oranje-Kapitän Stefan De Vrij rettete kurz vor der Linie (27.).