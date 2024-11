Nationalmannschaft: DFB-Stars mit herzerwärmender Geste

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft empfängt am Abend Bosnien-Herzegowina. Schon vor dem Anpfiff kommt es zu einer herzerwärmenden Aktion einiger DFB-Stars.

DFB-Stars und Kinder scherzen

Musiala setzte einem Mädchen belustigt die Kapuze über, sodass diese in der Folge Schwierigkeiten hatte, überhaupt etwas zu sehen. Sowohl die Kinder als auch die Spieler hatten sichtlich Freude an ihrem Kleidertausch.

Beim Gang zurück in die Kabine behielt ein Einlaufkind die Jacke zunächst an, wurde dann aber von einem Ordner gestoppt. Dennoch: Eine herzerwärmende Aktion in Freiburg bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.