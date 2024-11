Nations League: Auf diese Teams kann Deutschland treffen

SPORT1 17.11.2024 • 14:43 Uhr Mit einer 7:0-Gala gegen Bosnien und Herzegowina sichert sich Deutschland in der Nations League den Gruppensieg. Doch wie geht es in den nächsten Monaten weiter?

Die deutsche Nationalmannschaft ist bislang mühelos durch die Gruppenphase der Nations League spaziert. Nach der 7:0-Gala gegen Bosnien und Herzegowina steht das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 5. Spieltag als Gruppensieger fest und kann bereits für das Viertelfinale planen.

Doch bevor für das DFB-Team die Viertelfinals anstehen, müssen Kimmich und Co. am kommenden Dienstag noch das letzte Nations-League-Spiel in Ungarn bestreiten. Dann ist für das Nagelsmann-Team erst einmal Pause bis Ende März.

Wann steht Deutschlands nächster Gegner fest?

Bereits am kommenden Freitag (22. November) werden die Viertelfinal-Paarungen ausgelost. Die Partien finden am 20. und 23. März 2025 statt, es gibt ein Hin- und Rückspiel.

Sollte es das DFB-Team ins Halbfinale schaffen, steht im Sommer das Final Four an. Vom 4. bis 8. Juni kämpfen die vier Sieger um den Einzug ins Finale. Anschließend spielen die Finalisten den Sieger in der Nations League aus. Wo das Final Four stattfindet, hat die UEFA noch nicht entschieden.

Auf welche Teams kann Deutschland treffen?

In der Runde der letzten Acht geht das DFB-Team den anderen Gruppensiegern aus dem Weg. Während in Gruppe eins Portugal bereits Rang eins sicher hat, ist in Gruppe vier Spanien die Spitzenposition nicht mehr zu nehmen. In Gruppe zwei kämpfen Italien und Frankreich um den Gruppensieg. Derzeit hat Italien die Nase vorn und liegt drei Zähler vor den Franzosen.

Da in den UEFA-Wettbewerben der direkte Vergleich zählt, braucht Frankreich einen hohen Sieg, um die Italiener noch von Platz eins zu verdrängen. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Italien. Eines dieser beiden Top-Teams ist also ein möglicher Gegner des deutschen Teams.

In der Portugal-Gruppe gibt es am letzten Spieltag ein Fernduell zwischen Kroatien und Schottland um Platz zwei. Aktuell liegt Kroatien drei Punkte vor den Schotten, die unbedingt einen Sieg gegen Polen brauchen und gleichzeitig auf eine Niederlage der Kroaten gegen Portugal hoffen müssen.

In der Gruppe 4 wäre nach aktuellem Stand Dänemark Zweiter (7 Punkte), könnte am Montag aber noch von Serbien (5 Punkte) überholt werden.

