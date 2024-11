FC Bayern? Nübel schließt ein Szenario aus

SID 14.11.2024 • 10:11 Uhr In München besitzt Alexander Nübel noch einen Vertrag bis 2029. Ein Szenario schließt er aus, wie er nun erneut betont.

Torhüter Alexander Nübel wird erst nach dem Abgang von Manuel Neuer wieder dem deutschen Rekordmeister Bayern München anschließen. „Ich habe mir keine Deadline gesetzt, auf keinen Fall. So lange Manuel Neuer da ist, macht eine Rückkehr keinen Sinn – das habe ich ja schon oft gesagt“, sagte der 28-Jährige in einer Medienrunde beim Nationalmannschafts-Lehrgang in Frankfurt/Main.

Neuers Vertrag in München endet im Sommer, aktuell deutet aber manches darauf hin, dass der 38-Jährige noch einmal um eine Saison verlängern wird. Der an den VfB Stuttgart ausgeliehene Nübel besitzt in München einen Vertrag bis 2029. „Ich bin da relativ entspannt, was meine Zukunft angeht“, sagte er.

Bei der DFB-Auswahl fühlt sich Nübel wohl, mit seinem Rivalen Oliver Baumann kommt er gut klar. "Klar, wir sind Konkurrenten und am Ende will jeder spielen. Aber der Austausch ist fair, wir verstehen uns gut – auf und neben dem Platz", sagte Nübel.

Nübel soll gegen Ungarn im Tor stehen

Nach der schweren Verletzung von Marc-Andre ter Stegen hat Bundestrainer Julian Nagelsmann keine klare Nummer eins ausgerufen. Zuletzt teilten sich Nübel und Baumann die Spiele auf.

