Paris Brunner dreht auf! Ex-BVB-Juwel überragt im DFB-Trikot

Der 18-Jährige, der aktuell von der AS Monaco an Cercle Brügge ausgeliehen ist, sorgte in der 78. Spielminute für den entscheidenden Treffer zum 2:1-Erfolg. Zuvor hatte Robert Ramsak (RB Leipzig) den Ausgleich erzielt. Ungarn war durch einen Elfmeter von Benedek Simon (44.) zwischenzeitlich in Führung gegangen.